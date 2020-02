CP recupera mais duas carruagens históricas do Século XX

O Comboio Histórico, tracionado pela Locomotiva a Vapor, vai voltar a circular na Linha do Vouga, no Carnaval e na Páscoa, percorrendo a linha entre Aveiro e Macinhata do Vouga.

No período do Carnaval, as viagens realizam-se nos dias 22 e 23 de fevereiro. Nestas datas, a composição histórica, tracionada pela locomotiva a vapor E214 e formada pelas três carruagens datadas de 1908, 1913 e 1925 vai ser reforçada com mais uma carruagem histórica, construída no ano de 1931, pela Officine Ferroviarie Meridionali SA.

A “napolitana” de via estreita, designação pela qual é habitualmente conhecida, encontrava-se parqueada em Sernada do Vouga, tendo sido recentemente recuperada pela CP, nas oficinas de Contumil.

Assim, a oferta do Comboio Histórico, nos dias 22 e 23 de fevereiro passa a totalizar 174 lugares, já que o salão de passageiros da “napolitana” dispõe de 30 lugares.

No período da Páscoa, o Comboio Histórico a Vapor do Vouga vai trazer mais novidades: na sua composição está prevista a integração de outra carruagem histórica que foi construída nas Oficinas Gerais do Barreiro, em 1908, e se encontra em recuperação.

A CP prossegue, assim, a sua aposta no segmento das viagens de lazer e turismo, com destaque para os comboios históricos, contribuindo para o desenvolvimento da atividade económica da região.