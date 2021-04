COVID19 – Cinfães mantém descida

Cinfães mantém a descida do número de casos ativos e do número de casos por cada 100.000 habitantes, de acordo com os dados divulgados hoje pela ARSNorte.

A incidência de casos nas últimas duas semanas (14 dias) por 100 mil habitantes é de 71,3, muito abaixo do valor de 240 que serve como referência para a aplicação de medidas restritivas aos concelhos.

De frisar que, na antepenúltima semana o número de casos era de 23, descendo para 9 na penúltima semana e nos últimos 7 dias baixou para 4.

Ao mesmo tempo verifica-se que Cinfães abandonou a lista dos 30 concelhos com o maior número de casos a norte do país nos últimos 7 dias, lista onde Cinfães apareceu durante várias semanas.