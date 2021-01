COVID-19: SRCentro contra vacinação prioritária dos políticos

– Secção Regional do Centro (SRCentro) da Ordem dos Enfermeiros (OE) contesta

a intenção de começarem a ser vacinados os políticos antes de todos os enfermeiros do Serviço Nacional de

Saúde (SNS), sector privado e em regime liberal estarem imunizados.

Depois da Ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado que os políticos começarão a ser vacinados na

próxima semana, a SRCentro manifesta-se contra a aplicação desta medida, uma vez que há milhares de

enfermeiros, quer do SNS, quer do sector privado, social e que prestam serviços como trabalhadores

independentes, que, até ao momento, ainda não foram inoculados com a vacina contra a Covid-19.

“Não aceitamos que os órgãos de soberania sejam vacinados primeiro do que todos os enfermeiros que

trabalham no SNS, em regime liberal ou em estabelecimentos de saúde privados (consultórios, clínicas,

centros de enfermagem ou outros similares). É inadmissível que, aqueles que cuidam e estão em contacto

directo com os doentes (Covid ou não-Covid), sejam preteridos em prol dos que exercem cargos políticos e

que podem desempenhar as suas funções em regime de teletrabalho. Não podemos permitir que estes

profissionais de saúde tenham que esperar até ao final de Abril para receberem a(s) primeira(s) dose(s) da

vacina contra o novo Coronavírus”, sublinhou o Presidente do Conselho Directivo da SRCentro, Ricardo

Correia de Matos.

E acrescenta, “num momento em que a escassez de enfermeiros é assustadora, o Governo escolhe vacinar

os seus próprios membros. Isto é inaceitável!”

A SRCentro espera que a Task Force que coordena o Plano de Vacinação contra a Covid-19 tenha em

consideração esta situação e passe a abranger, no imediato, a vacinação destes profissionais de saúde.