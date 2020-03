COVID-19: Seia tem equipamentos culturais e desportivos temporariamente encerrados ao público

O Município de Seia determinou onterm, 11 de março, medidas excecionais de prevenção de risco de contágio da doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19.

Tendo por base as orientações e resoluções do Governo, as recomendações da Direção Geral da Saúde, a deliberação da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e o Plano de Contingência do Município de Seia, a autarquia senense decidiu cancelar todos os eventos/atividades em agenda e suspender o acesso do público aos equipamentos culturais e desportivos sob sua gestão, ao Mercado Municipal, assim como a realização da feira semanal e de todos os eventos que careçam de licenciamento municipal.

A medida preventiva tem efeito até dia 5 de abril do presente ano, situação que será avaliada de acordo com a evolução da pandemia e as orientações emanadas pelo Governo e autoridades de saúde.

Fora da restrição estabelecida ficam os serviços no edifício dos Paços do Concelho, que se manterão abertos ao público, durante o horário normal de expediente. Apesar do acesso às infraestruturas municipais se encontrar vedada ao usufruto público, toda a estrutura municipal se encontra funcional e operacional. Durante o período estabelecido a autarquia apela, no entanto, ao uso dos canais não presenciais, sejam eles digitais ou telefónicos, solicitando à população para se dirigir aos Paços de Concelho apenas em casos de extrema necessidade.

O encerramento preventivo temporário dos equipamentos culturais e desportivos sob gestão do Município de Seia abrange os Complexos Desportivos Municipais nº1 (Seia), nº 2 (Piscina e Pavilhão) e da Quinta da Nogueira (Estádio, Campo de Ténis e Pista de Atletismo), Pavilhão Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho (São Romão), Casa Municipal da Cultura, Museus Natural da Electricidade e do Brinquedo, Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Posto de Turismo, Ludoteca Municipal, Arquivo Municipal, Biblioteca Municipal, Elo Comum (serviços de ação social) e Canil Municipal.

Relativamente às atividades de índole cultural, a Câmara Municipal ditou o adiamento (para data a anunciar) dos espetáculos agendados para a Casa Municipal da Cultura, concretamente o “Terra Nossa” (Sic) (que se realizaria amanhã), os Anaquim (programado para o dia 14 de março), o Teatro Filosofia com Humor (a acontecer no dia 21 de março), e a Inauguração da Exposição coletiva do Circulo Artístico e Cultural Artur Bual, patente nas galerias de 14 de março a 30 de abril, assim como as sessões de cinema. De âmbito desportivo, encontra-se suspenso o programa dirigido a pensionistas e seniores “Saúde em Movimento”, todas as iniciativas desportivas previstas para as infraestruturas desportivas municipais e foi cancelado o programa desportivo e lúdico a decorrer nas férias da Páscoa – FootPáscoa.