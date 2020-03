COVID-19: MUNICÍPIO DE MANGUALDE ENCERRA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Seguindo as recomendações e as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e do respetivo Plano de Contingência Municipal para o COVID-19, a Câmara Municipal de Mangualde decidiu encerrar todos os equipamentos municipais: Piscinas Municipais; Biblioteca Municipal; Estádio Municipal; Pavilhão Municipal; Posto de Turismo; e Loja Social.

Os referidos equipamentos municipais encontram-se assim encerrados até dia 28 de março, altura em que será reavaliada a situação.

A autarquia mangualdense, enquanto autoridade local, aconselha ainda todas as coletividades e demais entidades locais a seguirem com rigor as recomendações e as orientações da DGS no que refere a eventos sociais e públicos.

A Proteção Civil Municipal continuará a reunir regularmente para acompanhar a evolução da doença e ajustar as medidas de contenção sempre que necessário.