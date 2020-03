COVID-19 – Autarquia de Tábua encerra instalações municipais

Na sequência dos últimos desenvolvimentos relativos ao NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, das medidas decretadas pela Direção Geral de Saúde e após a reunião ocorrida na CIM – Região de Coimbra, o Município da Tábua, decidiu encerrar algumas das suas instalações municipais do dia 12 de março até 15 de abril de 2020, tendo esta medida o objetivo de melhor prevenir a transmissão do vírus na comunidade tabuense.

TÁBUA – INSTALAÇÕES ENCERRADAS

– Piscinas Municipais: Suspensão de todas as atividades da EMNT – Escola Municipal de Natação de Tábua e das Atividades Aquáticas, das atividades letivas desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas de Tábua, das aulas do Projeto do Movimento Sénior (Onda Sénior) e da Natação Livre;

– Pavilhão Multiusos, SMDC – Sala Municipal de Desporto de Candosa e SMDM – Sala Municipal de Desporto de Midões, Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tábua, Estádio Municipal e Ginásio Municipal: Suspensão de todas as atividades/iniciativas que lá se realizam, quer seja de forma regular ou ocasional;

– Centro Cultural de Tábua: Suspensão de toda atividade cultural, incluindo as sessões de cinema, bem como das atividades letivas da Academia Sénior de Tábua, Academia Artística de Tábua e outros projetos;

– Feira Mensal: Suspensão da feira mensal de março, estando a realização da feira mensal de abril condicionada às diretrizes emitidas pela Direção Geral de Saúde;

– Mercado Municipal: Suspensão de toda a atividade que ocorre nesta instalação municipal à exceção da atividade de restauração do ”Restaurante o Mercado”, durante o mês de março e até 15 de abril, estando a abertura dos mercados durante a segunda quinzena do mês de abril condicionada às diretrizes emitidas pela Direção Geral de Saúde;

– Biblioteca Municipal Pública João Brandão: Encerramento condicionado à decisão do Governo de antecipar as férias escolares da Páscoa, tendo em consideração o evitar da situação de alastramento da infeção do novo coronavírus nas escolas e bibliotecas escolares. Cancelamento das exposições agendadas para os mês de março e até 15 de abril.

– Câmara Municipal de Tábua: O funcionamento dos serviços de atendimento do edifício do Paços do Concelho poderá vir a sofrer alterações quanto ao seu horário, sendo que os utilizadores deverão cumprir as regras de higienização quando acedam aos mesmos. O Município de TÁBUA apela aos Munícipes que recorram ao uso de ferramentas digitais e/ou ao telefone, privilegiando assim o contato com os serviços municipais através de email, telefone ou de outras ferramentas disponíveis na página web da autarquia (www.cm-tabua.pt). Esta medida tem como objetivo reduzir a possibilidade de exposições desnecessárias, evitando deslocações não prioritárias aos serviços.

Mais se informa que poderá MANTER- SE A PAR DAS RECOMENDAÇÕES A SEGUIR COVID-19 em TÁBUA através da APP do Município de Tábua e no site desta Autarquia (http://www.cm-tabua.pt/…/art-prot-c…/sensibilizacao/covid-19).