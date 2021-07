Corte de trânsito na Estrada Municipal 522 prolongado até dia 8 de julho

Face à necessidade de trabalhos suplementares na reparação do pavimento da EM 522, será necessário prolongar o período de corte de trânsito nesta via, entre as Donas e a passagem de nível do Alcaide, até dia 8 de julho, quinta-feira, diariamente entre as 8h00 e as 18h00.

Face ao exposto, a autarquia informa que a alternativa, realizada pela EN 18, estará sinalizada e solicita a colaboração de todos no cumprimento da sinalização de carácter provisório.

Será salvaguardado o acesso dos moradores às suas habitações no trajeto intervencionado e solicita-se a melhor compreensão dos moradores e automobilistas pelo incómodo que esta situação poderá provocar.