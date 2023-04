Corrida de obstáculos na vertente de montanha em maio na Serra do Caramulo

O Caramulo acolhe, pela primeira vez, a corrida de obstáculo OCR Police Challenge, anunciou a presidente da Câmara Municipal de Tondela, que espera ter um retorno “muito claro” na vila onde se realiza.

“A serra do Caramulo, em Tondela, acolhe em 6 e 7 de maio a primeira de três etapas da corrida de obstáculos (OCR, sigla do original inglês) Police Challenge, uma das mais desafiantes em Portugal”, anunciou a presidente da Câmara Municipal de Tondela.

Carla Antunes Borges especificou que “o Caramulo vai ser palco da tirada dedicada à vertente de montanha do campeonato Trichallenge 2023” e, com esta iniciativa, o concelho (distrito de Viseu) acolherá “inúmeros atletas” da modalidade.

“Esta é a primeira vez que Tondela vai receber este evento desportivo. É uma novidade. É deste tipo de provas que queremos que se realizem aqui no Caramulo”, enfatizou a autarca na apresentação da iniciativa.

Segundo Carla Antunes Borges, o Caramulo “é uma das principais marcas” do concelho, “não só do ponto de vista turístico, no desporto automóvel, mas também no desporto mais radical e de lazer” e, desta forma, “o Caramulo está sempre no mapa”.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia tondelense, a OCR Police Challenge é uma prova acessível a todas as idades e está dividida em três categorias: Fun, Open e Elite, que vai da lúdica à mais competitiva, respetivamente.

O circuito a percorrer tem dez quilómetros, esclareceu o documento, e a partida, tal como a chegada, acontece junto ao Museu do Caramulo e, pelo meio, os participantes vão encontrar 30 obstáculos.

“Os atletas sobem a encosta junto às eólicas, aproveitando as melhores vistas da serra, fazem toda a encosta, descem à zona dos viveiros, também isto para conhecerem um pouco da região, e depois dos viveiros terminam a prova aqui junto ao Museu”, afirmou Nelson Correia, da empresa organizadora da competição.

O encontro é aberto à participação de toda a comunidade e já conta com as inscrições abertas através da internet (https://waitastart.com/caramulo-ocr-police-23/).

“Já temos várias inscrições, inclusive de atletas internacionais, o que demonstra bem o interesse que esta prova tem. Pelo nível de inscrições já percebemos que vai ser muito participada”, previu a presidente, Carla Antunes Borges.

Da parte da organização, Nelson Correia explicou que “80% dos atletas participam na vertente mais lúdica, em grupo de amigos ou mesmo do ginásio” já que se trata de “pessoas normais, que gostam de correr e que pretendem um desafio diferente”.

A Câmara de Tondela e a Junta de Freguesia do Guardão, onde se situa o Caramulo, vão investir “cerca de 25 mil euros” o que, para a presidente da autarquia, a iniciativa irá provocar “um retorno muito claro para a vila do Caramulo”.