Corrida de Natal em Viseu angaria sete mil euros para instituição

A oitava edição do Viseu XMas Run juntou mais de mil pessoas nas ruas da cidade e conseguiu angariar sete mil euros, valor das inscrições, para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Viseu.

Numa nota de imprensa da Câmara Municipal de Viseu, entidade promotora da iniciativa, o presidente do município referiu que “o povo de Viseu foi ainda mais solidário”, já que a estimativa apontava para uma atribuição de cinco mil euros.

“A APPACDM é uma instituição que merece por todo o trabalho que desenvolve na promoção do bem-estar das crianças e jovens com deficiência mental, multideficiência e jovens em risco, e sabe que pode contar sempre com o nosso apoio”, destacou Fernando Ruas.