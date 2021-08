CORO MOZART ATUA EM SÁTÃO

No próximo dia 04 de setembro de 2021, sábado, às 21h00, atua o Coro Mozart em

frente à Câmara Municipal de Sátão, no âmbito da candidatura Culturas do Dão.

Nascido em Viseu, no ano de 2005, o Coro Mozart com direção artística do Prof. Doutor

Dionísio Vila Maior, tem 55 coralistas. Com 14 DVD gravados e mais de 750 concertos,

interpreta todo o seu repertório (orquestrações previamente gravadas) a quatro ou mais vozes.

Gospel, Jazz, Soul Fank, música popular portuguesa, fado são alguns dos seus registos.

No âmbito das orientações da Direção Geral de Saúde, informamos que os bilhetes

gratuitos para acesso ao concerto devem ser adquiridos previamente na Casa da Cultura de

Sátão, no horário normal de funcionamento (de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30 e

aos sábados das 09h00 às 14h00). No caso de sobrarem bilhetes, os mesmos serão

distribuídos à entrada do evento.

Apelamos aos visitantes que respeitem as indicações de higienização, distanciamento

social e obrigatoriedade de uso de máscara de modo a que o evento decorra com a máxima

segurança.