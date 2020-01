No próximo dia 12 de janeiro, domingo, o Auditório Municipal acolhe o Coro de Reis com o Coro Misto Orfeão de Viseu.

Desde que se constituiu, o Orfeão de Viseu tem percorrido o País de norte a sul, e conta com brilhantes atuações no estrangeiro.

O Orfeão de Viseu ostenta no seu currículo a atribuição de diversos galardões, como sejam a Medalha de Reconhecimento dos Padrões da Grande Guerra, o título de Comendador da Ordem de Benemerência e o reconhecimento de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. Em 2004 foi agraciado pela Câmara de Viseu com a Medalha de Mérito Municipal, pela atividade desenvolvida ao longo de 75 anos ao serviço de Viseu e da região da Beiras. Recebeu ainda o prémio ANIM´ARTE, destinado à melhor instituição cultural do Distrito.