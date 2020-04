CONTRIBUTOS DA AIRV – MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA

A AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, enquanto representante de todas as suas

empresas associadas e do tecido empresarial da Região de Viseu, em defesa dos seus

interesses, vem manifestar deste modo a sua preocupação, relativamente, ao impacto

económico e financeiro negativo que a crise provocada pela Pandemia da doença COVID-19

irá ter na atividade dos seus representados.

Entendemos que os esforços do nosso Governo, nomeadamente, dos Ministérios

direcionados para as empresas, que têm tido um trabalho esgotante e imparável em

apresentar medidas de apoio para que o impacto financeiro seja o menor possível, se

mostram insuficientes para garantir a boa recuperação da nossa economia e ao mesmo tempo

a sobrevivência das nossas empresas.

É da nossa opinião que estas medidas apresentadas se devem ajustar às reais necessidades do

tecido empresarial da região, maioritariamente constituído por micro e pequenas empresas,

apelando para o seguinte:

1- As medidas para apoio à Tesouraria e Fundo Maneio têm de avançar no mais curto espaço

de tempo. As empresas necessitam de liquidez para fazer face aos custos fixos, como sejam:

rendas, colaboradores externos, subcontratos, pagamento a fornecedores, telecomunicações,

água, luz, entre outros. As linhas de crédito apresentadas são um excelente instrumento, mas

não faz sentido que, numa situação de crise, os spreads praticados pelas entidades bancárias,

assim como os prazos de pagamento, sejam menos benéficos do que algumas soluções,

anteriormente, existentes. É imperioso intervir na fixação de spreads mais baixos ou até

mesmo isenção, e colocar prazos de pagamento mais longos, por forma de diminuir as

prestações mensais, com possibilidade de amortização antecipada sem custos. Alertamos para

o facto de o aumento do endividamento em algumas micro e pequenas empresas, para fazer

face aos custos de atividade, sem haver um aumento das vendas, poderá ocasionar uma

situação de falência técnica.

2-Rápida implementação e sem burocracias, de todas as medidas de apoio de emergência às

empresas, já anunciadas e as que urgem anunciar, evitando a constante alteração de diplomas

legislativos, como o “lay off” simplificado, que só criam desorientação e ansiedade

desnecessárias.

Hoje, cada segundo de atraso na implementação de medidas conta mais do que nunca.

3- A medida do Lay off simplificado tem vindo a demonstrar-se complexa, ao contrário do que

seria expectável, no entanto, entendemos que as suas retificações dos últimos dias a

tornaram mais simples e clara. É importante salientar que, em muitas microempresas o

empresário é dono e único trabalhador, assim esta medida deverá permitir a sua

aplicabilidade também aos gerentes e administradores das empresas.

4- Sendo um dos principais problemas das empresas a falta de liquidez, por um lado devido às

dificuldades de cobrança e por outro provocada pela quebra de vendas, é importante lançar

uma medida de “Factoring Estatal” ou Seguro de Crédito Estatal. É já notório que as empresas

estão com dificuldades em cobrar os seus créditos, tendo inclusivamente já pago em muitos

casos o Iva associado a essas vendas, assim uma boa medida, será delegar ao Estado a boa

cobrança das faturas via Autoridade Tributária, à semelhança do que hoje faz com as

portagens. Esta informação será transmitida à Autoridade Tributária, que adianta a verba total

às empresas fornecedoras e garante a boa cobrança dos créditos dos últimos 6 meses, junto

dos clientes, até ao término deste período de crise económica e financeira.

Uma vez que o Governo está disponível para dar garantias de crédito para empréstimos, será

igualmente importante dar garantia de crédito por boa cobrança.

5- Alargamento do prazo das obrigações declarativas para além das que constam do Despacho

nº 104/2020 do SEAS e alargar o período para dedução de prejuízos fiscais a lucros de

exercícios futuros.

6- O presente momento irá ter um impacto vertiginoso na performance da maioria das nossas

empresas, levando mesmo a criar uma imagem contabilística de falência, em algumas delas,

por mau pagamento aos seus fornecedores. É importante para alavancar este cenário,

determinar temporariamente a suspensão dos pedidos de falência por parte dos credores,

alterando assim o CIRE – Código das Insolvências e Recuperação de Empresas.

7- Dada a baixa atividade das empresas e a suspensão de encomendas e prestações de

serviços, é importante autorizar as empresas a incentivar o gozo de férias antecipado aos seus

trabalhadores, podendo o pagamento do subsídio de férias ser efetuado em duas tranches,

sendo a primeira até Agosto e a segunda até 31 de Dezembro de 2020.

8- Eliminação de todos os custos de contexto à atividade empresarial, como é o caso dos

custos de transporte de mercadorias – suspensão de portagens nas Ex-SCUT.

9- Estimular a produção nacional através da antecipação da procura de bens e serviços

necessários para o funcionamento do setor público. O setor público pode ter aqui um papel

importante no estímulo à atividade económica, criando as exceções necessárias para que o

fornecimento seja feito por empresas nacionais, de forma a mitigar a perda de procura e

manter a sua laboração nesta fase de crise.

10- Pagamento imediato de todas as dívidas em atraso do Estado a fornecedores privados.

11- A importância do papel das Associações Empresariais na sua área de atuação, e numa fase

em que se encontram em serviços mínimos e têm os seus quadros técnicos em regime de

teletrabalho, é relevante relembrar as suas competências, bem como a proximidade para com

as empresas, para apoiar as entidades estatais, nomeadamente, Segurança Social, IAPMEI,

Turismo de Portugal e outros, na análise e verificação técnica da aplicação das medidas de

apoio às empresas. Para a execução destas funções, torna-se necessário criar um apoio

financeiro para as associações, uma vez que estas também atravessam uma fase crítica de

diminuição da sua atividade.

João Fernando Marques Rebelo Cotta