Continuam abertas as inscrições para as Férias Desportivas e Culturais Verão 2020

Mantém-se aberto o período de inscrições para as Férias Desportivas e Culturais Verão 2020. Trata-se de uma iniciativa de ocupação com qualidade dos tempos livres dos jovens do concelho durante o Verão, com todas as atividades acompanhadas por profissionais qualificados da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e desenvolvidas com muito empenho e dinamismo.

O programa privilegiará as atividades ao ar livre e garantirá o cumprimento de todas normas e recomendações de segurança da DGS. Áreas de atividades: Desporto, Saúde, Nutrição, Expressões, Música, Cinema, Hora do Conto, História e Património. O início é já na semana que começa a 13 de julho e o horário será sempre das 14h às 17h.

As inscrições semanais decorrem de 2ª a 5ª feira (da semana anterior às atividades), com exceção da primeira semana, cujas inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 9 de julho. Limitado a 15 participantes (divididos em 3 grupos de 5). Número mínimo de 5 inscrições. O local de inscrição é no Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal.

Os beneficiários com escalão da Segurança Social devem comprovar através de declaração atualizada, no ato de inscrição.

Mais informações através dos contactos telefónicos 925 200 234 e 254 520 070.