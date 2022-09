Construção da Ecopista do Vouga origina condicionamentos de trânsito

A Câmara de Viseu informou que, devido à construção da Ecopista do Vouga, haverá condicionamentos de trânsito na Avenida Alto de Abraveses, em frente à GNR, até ao dia 16.

“Durante a fase 1 da obra serão realizados trabalhos de corte do pavimento, escavação e instalação de infraestruturas para a colocação de semáforos, trabalhos na ilha e passeios em ambas as faixas de rodagem”, explicou a autarquia, acrescentando que, “de forma a salvaguardar a segurança dos utentes da via e dos trabalhadores, foi criada uma supressão de via direita em ambos os sentidos”.

Segundo a Câmara de Viseu, estes trabalhos serão continuados na fase 2, bem como “trabalhos na ilha central de reperfilamento e reposicionamento da ilha para albergar a nova ecopista”, sendo necessário criar “uma supressão de via esquerda em ambos os sentidos”.

A fase 3 “compreende a pintura do traçado da ecopista”, uma intervenção que “será realizada de forma faseada e, no final de cada fase, será reposta a normal circulação rodoviária”, acrescentou.