Após seis meses da cerimónia de lançamento da 1a pedra para a construção de uma

creche em Arcozelo das Maias, partilhamos algumas imagens desta importante obra,

cujos trabalhos se encontram a decorrer a bom ritmo.

Com este investimento superior de 600 mil euros, destinado às crianças entre os 3 meses

e os 3 anos, pretende-se dar uma resposta social e de proximidade às famílias do

concelho, dando continuidade à política de educação do Município.