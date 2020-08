Constituída empresa intermunicipal “Águas Públicas da Serra da Estrela”

Os Municípios de Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital assinaram esta manhã, no edifício dos Paços do Concelho de Seia, a escritura de constituição da empresa intermunicipal “Águas Públicas da Serra da Estrela, EIM, S.A:” – APSE. A sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos irá gerir o sistema intermunicipal de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais dos referidos concelhos.

Com a formalização legal da empresa intermunicipal, que tem na presidência do Conselho de Administração Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e a sede em Seia, estão agora reunidas as condições para que em termos operacionais se venham a concretizar todos os ganhos evidenciados, nos vários e exaustivos estudos realizados.

O modelo de gestão apresenta-se como o mais equilibrado, entre uma empresa comercial, com proveitos próprios, inerentes à sustentabilidade financeira da empresa, mas de domínio público, com a aplicação de um tarifário justo, com uniformização de tarifas mas, garantindo-se a acessibilidade económica por parte das famílias, de que são exemplo as tarifas sociais.

A APSE ambiciona ser uma referência no setor, com ganhos de eficiência e qualidade de serviço, uma estratégia perseverante ao nível da sustentabilidade ambiental, e com elevado incremento na capacidade de investimento e intervenção. A este respeito, estão já aprovados, ao abrigo dos fundos comunitários – POSEUR, intervenções superiores a 4 milhões de euros, distribuídas pela melhoria e construção das redes de água e saneamento nos três municípios.