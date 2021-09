Constálica Rallye Vouzela vai para as estradas do Centro de Portugal nos dias 11 e 12 de setembro

As instalações do grupo Constálica, em Monte Cavalo, em Vouzela, foram palco da apresentação oficial do 8.º Constálica Rallye Vouzela, que vai para a estrada nos dias 11 e 12 de setembro. Com uma vertente ambiental muito vincada, a oitava edição da prova, que pontua para o Campeonato Nacional GT de Ralis e para o Campeonato Centro de Ralis, vai também evidenciar-se pelo cumprimento rigoroso das medidas de contenção da covid-19, dando um sinal de segurança para intervenientes e público. Numa altura em que o país retoma gradualmente a normalidade, “este é um evento que promove turisticamente o concelho e a região, alavancando um conjunto de atividades económicas muito fragilizadas com a pandemia”, referiu na apresentação Rui Ladeira, presidente da Câmara Municipal de Vouzela. Além do presidente da Câmara Municipal de Vouzela, estiveram presentes na apresentação da prova Jorge Loureiro, vogal da Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal, Sérgio Matos, presidente e CEO do grupo Constálica, Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Joaquim Neves, responsável do Gondomar Automóvel Sport, e José Correia, responsável da Promolafões, entre outras entidades.