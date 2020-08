Constálica Rallye Vouzela ferve de emoções e debaixo de restrições

A Comissão Organizadora do Constálica Rallye Vouzela, que confia no alto sentido cívico dos adeptos do automobilismo no sentido que cada um seja um Agente de Segurança e de Saúde Pública, desenhou a edição deste ano com um único dia, a desenvolver no próximo dia 27 de Setembro, duas especiais a percorrer por três vezes e 58,65 km a disputar ao cronómetro. As inscrições já estão abertas.

A sétima edição do Constálica Rallye Vouzela, pontuável para o Campeonato Centro de Ralis, é restringida a um só dia, na estrada a 27 de Setembro, mas com a mesma dose de espetacularidade a desenvolver pela tripla passagem pelas especiais da Senhora do Castelo/Constálica e Pernoita/SIN Profile, todos em piso de asfalto.

Este novo padrão organizativo tem como objetivo a prevenção e contenção da pandemia da Covid-19, procurando, no entanto, estabelecer o paradigma da qualidade a que o Constálica Rallye Vouzela já nos habituou e que já garantiu o selo de referência a nível da Península Ibérica.

Todavia, o Gondomar Automóvel Sport, clube organizador, Promolafões, estrutura promotora, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e a Câmara Municipal de Vouzela garantem, de resto, que continuam a monitorizar a situação e que estão alerta para possíveis novas alterações que seja necessário introduzir, mas o apelo feito pelas entidades junto do público é que colaborem para o sucesso do Constálica Rallye Vouzela.

O sucesso de todas as medidas preventivas, definidas no Plano de Contingência depende da disponibilidade de todos os espetadores em colaborar com a organização deste evento, podendo este plano, ser atualizado consoante a evolução do surto da Covid-19 e a publicação de novas diretivas pelas Autoridades da Saúde Nacionais.

Embora interdito às zonas de assistência, a ter lugar nos espaços adjacentes às empresas Constálica e SIN Profile, não poderá ser imposto um número máximo de espetadores e público num determinado espaço aberto, nem colocar alguma limitação de tempo de permanência. Por isso, a Comissão Organizadora apela, isso sim, à responsabilidade e à disciplina pessoal de cada um, para que todos possam assistir, sem restrições e num espaço de liberdade, convívio e lazer, às passagens dos concorrentes na estrada, aquando da realização das Provas Especiais de Classificação.

Refira-se, por outro lado, que a sétima edição do Constálica Rallye Vouzela não difere daquilo que foi o ano passado em termos de ecologia, prosseguindo com o RACE4ECO é um projeto da Promolafões, que visa executar acções práticas no terreno, bem como sensibilização global com vista a reduzir de forma efetiva a pegada ecológica que a organização de um evento de desporto automóvel acarreta para o meio ambiente. É crucial que o público adote medidas que vá de encontro às preocupações do meio ambiente e que o Constálica Rallye Vouzela, cada vez mais maduro em termos organizativos, seja o mais verde possível.