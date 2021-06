Confraria Grão Vasco juntou embaixador da República da Coreia e produtores de vinho do Dão

O embaixador da República da Coreia em Portugal, Song Oh, foi o convidado do Capítulo da Primavera da Confraria de Saberes e Sabores da Beira ‘Grão Vasco’, que decorreu numa unidade hoteleira da cidade de Viseu.

Este evento, que cumpriu todas as normas de segurança da Direção Geral de Saúde e que o momento atual exige, teve como elo de ligação o empresário e confrade Ricardo Vidal e serviu de retoma das actividades da Confraria, mas também mostrar os vinhos do Dão ao representante daquele país asiático em Portugal.

Estiveram presentes diversas personalidades da região, como a presidente e o vice-presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo e João Paulo Gouveia, respetivamente; Carlos Carvalho, presidente da Câmara de Tabuaço; Diamantino Santos, presidente da Freguesia de Viseu; a vice-cônsul da República da Coreia, bem como José Ernesto Silva, Almoxarife da Confraria, António Costa Vidal, Grão-Mestre da Confraria e Ricardo Vidal, empresário e Confrade, entre outros.

O enólogo Carlos Silva foi o anfitrião no que aos vinhos diz respeito, tendo feito uma apresentação sucinta da história da região e das caracterizas dos vinhos que se produzem no Dão. Ao jantar foram degustados vinhos da UDACA; Adega de Silgueiros, Adega de Penalva, Quinta de Lemos e Amora Brava (Índio Rei).

A presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, deu as boas vindas ao ilustre convidado, reforçando a abertura da autarquia de Viseu no apoio a estas iniciativas. Por sua vez Ricardo Vidal destacou a importância deste tipo de iniciativas no sentido da projecção da nossa economia no mundo, lembrando que foi um português, o Capitão Domingos Monteiro, o primeiro ocidental a chegar à Península da Coreia, em 1577.

O embaixador da República da Coreia destacou a forma calorosa como foi recebido em Viseu, salientando as boas relações entre os dois países. Song Oh realçou a qualidade dos vinhos do Dão, já conhecidos no seu país, num visita que visou também conhecer melhor a região e estreitar relações com os produtores.

Por sua vez o Almoxarife da Confraria ‘Grão Vasco’ saudou o ilustre convidado, salientando o caráter internacional da Confraria, que pretende, também, ser um elo de ligação entre os empresários da região, neste caso do vinho, com personalidades que podem fazer pontes para possíveis contactos comerciais.

José Ernesto Silva salientou o facto de este ter sido o primeiro evento que a Confraria de Saberes e Sabores da Beira ‘Grão Vasco’ levou a cabo após o início da pandemia, fazendo votos para, de regresso à normalidade, possa continuar a desenvolver este tipo de iniciativas, que podem ajudar a dinamizar a economia, numa altura em que ela tanto precisa.

Durante o jantar, Song Oh recebeu o título de Comendador da Confraria ‘Grão Vasco’, tendo aceite o desafio de ser o representante da Confraria no seu país. O repasto foi abrilhantado pela fadista viseense Sónia Lisboa, acompanhada por dois guitarristas.

Na troca de lembranças, o embaixador do Republica da Coreia ofertou diversos produtos típicos do seu país. Em troca foi presenteado com diversos vinhos do Dão, um vinho do Porto da região de Tabuaço, azeites da região, mas também artesanato de Viseu, com destaque para os estanhos de Bodiosa e o linho de Calde.