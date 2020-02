Conferência integrada no projeto Formacão Desportiva no Auditório da Escola Superior de Educação

Decorrerá no dia 29 de fevereiro, entre as 9h e as14h, no Auditório da Escola Superior de Educação de Viseu, uma conferência integrada no projeto Formação Desportiva. Este projeto inclui um ciclo de conferências sobre desporto, realizadas em diversas localidades do país, com o apoio do Instituto Politécnico de Viseu, do Instituto Piaget, da APPEF-Viseu, da Clínica Lambert e da Coaching Desportivo, entre outros.

Trata-se de uma tentativa de dar resposta às necessidades de formação manifestadas por treinadores desportivos, técnicos de exercício físico e professores de Educação Física, constituindo uma formação creditada para estas carreiras. No entanto, também podem participar atletas, alunos universitários e até alunos do ensino secundário dos cursos de desporto.

No caso específico da conferência que se irá realizar em Viseu, as intervenções estarão subordinadas ao tema ” Desporto, Saúde e Valores”, transversal às várias modalidades desportivas. Os oradores serão Henrique Silva, do Clube Desportivo Cova da Piedade; Mariana Silva, Preparadora Mental Desportiva; Carla Lourenço; da Escola Superior de Educação de Viseu; e Gustavo Desouzart, do Instituto Piaget de Viseu. Os principais objetivos desta formação são dar a conhecer práticas de inclusão no desporto; proporcionar a análise da problemática da educação postural de crianças e jovens; dar a conhecer práticas de prevenção e deteção de lesões, bem como práticas relacionadas com a reabilitação mental de lesões.

As inscrições podem ser feitas através de um formulário que pode ser encontrado no site do projeto Formação Desportiva e continuarão abertas até ao dia da conferência, podendo a inscrição, nesse caso, ser feita presencialmente.