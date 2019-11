CONFAGRI no Douro para debater “Que caminhos para uma viticultura sustentável?”

A CONFAGRI, em colaboração com o Centro de Gestão da Região Douro Sul promovem, no próximo dia 6 de Dezembro, em São João da Pesqueira, um colóquio subordinado ao tema “Douro: Que Caminhos para uma Viticultura Sustentável?”

Estamos a assistir a um período de mudanças, mudanças ideológicas, mudanças climáticas, mudanças tecnológicas e todas estas mudanças têm sérias repercussões nos vários setores de produção, nomeadamente o vitivinícola.

Neste encontro, vamos procurar debater os principais desafios que se colocam a este setor e qual a melhor estratégia para conseguirmos continuar a assegurar uma produção de qualidade, ecologicamente responsável e, ao mesmo tempo, economicamente viável e sustentável de forma a viabilizar a continuidade do setor vitivinícola. Nunca é demais lembrar que “o sector vitivinícola português é de grande importância, tanto pelo valor económico que gera como pela população que ocupa e pelo papel que desempenha quer a nível social como de conservação do meio ambiental”.

Este encontro, com início marcado para as 14h30, terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal de São João da Pesqueira e contará com o apoio do Crédito Agrícola do Douro e Côa e da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira.