CONCURSO LITERÁRIO A DECORRER EM MANGUALDE: “IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA”

A “importância da família” é o mote para o concurso literário organizado pelo Município de Mangualde com o intuito de assinalar o Dia da Família, que se comemora a 15 de maio. Esta iniciativa destina-se a residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou superior a 15 anos, que até ao dia 30 de abril apresentem trabalhos originais nas áreas da prosa e da poesia, escritos em português. Promover a parentalidade positiva, valorizar a importância da família na sociedade, estreitar laços afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade e a imaginação são os objetivos do concurso onde a criatividade e inovação, a qualidade literária e a coerência e coesão do texto estarão em análise.

O concurso conta com as seguintes marcas locais como patrocinadores: Pereirinha Ourivesaria; Papelaria Adrião; e Restaurante Cascata de Pedra.

PROPOSTAS A ENVIAR POR EMAIL

As propostas a concurso deverão ser enviadas até às 17h00 do dia 30 de abril de 2021, via correio eletrónico, para o endereço geral@cmmangualde.pt , dirigida ao Gabinete de Ação Social, com o assunto Concurso Literário, em formato PDF.

Os autores dos três melhores trabalhos serão premiados:

· 1º Prémio – Voucher no valor de 100€ em produtos Lísia e/ou Viriatus – Pereirinha Ourivesarias;

· 2º Prémio – Voucher de Livros no valor de 50€ (Papelaria Adrião);

· 3º Prémio –Voucher no valor de 40€ no Restaurante Cascata de Pedra.