Conclusão dos trabalhos na Ponte da Ermida

A Infraestruturas de Portugal concluiu no passado dia 19 de dezembro, a empreitada para a reposição dos aparelhos de apoio dos encontros da Ponte da Ermida, sobre o Rio Douro, localizada ao quilómetro 2,300 da EN321. Esta infraestrutura está situada nos distritos do Porto e Viseu, concelhos de Baião e Resende.

Esta obra, com um investimento de cerca de 90 mil euros e um prazo de execução de três messes, teve como objetivo a substituição dos aparelhos de apoio e as juntas de dilatação da Ponte da Ermida sobre o Rio Douro, que faz a ligação entre os concelhos de Baião e Resende, dotando a ponte com as condições de funcionamento desejáveis.

Os trabalhos de substituição dos aparelhos de apoio foram precedidos por uma inspeção aos aparelhos existentes, com o objetivo de definir a geometria dos mesmos e das suas fixações, confirmar os gabarits verticais existentes e identificar o tipo de aparelhos utilizados. Para a substituição dos aparelhos foi necessário proceder-se ao levantamento do tabuleiro nos encontros, em 10mm.

Foram instaladas novas juntas de dilatação entre os encontros e o tabuleiro e entre os dois blocos que formam cada encontro, substituindo as existentes e abrangendo a largura total da nova plataforma.

A Ponte é composta por três vãos, com pilares posicionados na proximidade de cada margem e com encontros encaixados nas vertentes. Apresenta uma extensão total de 381m e uma altura máxima de aproximadamente 80m. O tabuleiro, construído por avanços sucessivos em consola, é em betão armado pré-esforçado, com secção em caixão unicelular e encontra-se apoiado monoliticamente nos pilares e através de aparelhos de apoio nos encontros. Na transição do tabuleiro para os encontros estão colocadas juntas de dilatação para acomodar os deslocamentos esperados na fase de serviço da obra.