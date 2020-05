Concluídos testes a funcionários em Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas na Região Norte

O processo de realização de testes a todos os funcionários de estabelecimentos residenciais para pessoas idosas na Região Norte está concluído, cumprindo-se assim o compromisso assumido há duas semanas por Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado da Mobilidade e Coordenador Regional Norte da COVID-19.

Ao todo foram realizados mais de 24 mil testes a funcionários de cerca de 900 instituições de toda a Região Norte. Os resultados já obtidos apontam para uma taxa de infeção inferior a 2%.

A conclusão desta ação de colheita só foi possível através da estreita coordenação e colaboração entre várias organismos dos quais se destacam as autoridades de saúde locais, os centros distritais da Segurança Social, a Cruz Vermelha , o INEM, e todas as entidades que asseguraram a capacidade laboratorial tais como os hospitais, centros de investigação e diversas instituições de ensino.

Concluída esta fase, que incidiu nos Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas, o programa de testes irá continuar ao longo das próximas semanas, nomeadamente com a realização de testes aos profissionais das Creches que entrarão em funcionamento durante o mês maio.

O acompanhamento de todos os casos é assegurado continuamente pelas autoridades de saúde e suportados pelos planos de contingência implementados em todas as instituições.