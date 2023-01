Concertos no Museu Municipal de Oliveira de Frades

O próximo dia 27 de Janeiro marca o início do primeiro trimestre de programação de concertos no Museu Municipal em Oliveira de Frades, promovidos pela ACROF.

A proposta assenta em concertos intimistas que permitem, para além do desfrutar do espetáculo, a possibilidade de conversar com o artista no decorrer do evento. Durante o trimestre o público poderá conhecer e experimentar som de diversas latitudes da lusofonia passando pelo indie, folk e world music. Serão concertos a solo, que poderão contar com um ou mais convidados em pequenos momentos e são realizados em parceria com a agencia Cadeira Amarela.

O primeiro convidado a subir a palco é Tó Zé Bexiga que irá apresentar o seu mais recente projecto, de seu nome “RAIA”, que teve início em 2019 e conta com a edição de um single, Homem de duas Cabeças (Ed. digital) e de um CD/EP gravado ao vivo para a CULTURAS 360º, uma plataforma de festivais de todos os continentes, em representação do Festival Artes à Rua. António Bexiga [Tó Zé Bexiga] é um compositor, arranjador, músico, multi-instrumentista e produtor alentejano. Tem vários discos editados e trabalhos em cinema, teatro, dança, circo, teatro de marionetas e performance. Foi membro ativo de projectos como Uxu Kalhus e No Mazurka Band e fundador de Há lobos sem ser na serra, Bicho do Mato, entre outros. Participação Especial: Cant’a3Vozes!

As datas seguintes ficam a cargo dos virtuosos Miguel Calhaz e Nicolás Farruggia, respectivamente.

Os concertos encontram-se agendados para a última sexta-feira de cada mês, sempre pelas 21:30.

Reserva de bilhetes através do e-mail: acrof1980@gmail.com