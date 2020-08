Concerto Tó Trips 29/08, na Quinta da Comenda, S. Pedro do Sul

LIDAIRADA NA COMENDA: A MÚSICA ESTÁ DE VOLTA À QUINTA ESTE VERÃO

LULA PENA, TÓ TRIPS, VOZES DE MANHOUCE E HARPISTA ANGÉLICA SALVI SÃO OS PROTAGONISTAS

ESPETÁCULOS A 29 DE AGOSTO E 12 DE SETEMBRO

BILHETES A 10€ E RECEITAS A REVERTER PARA ARTISTAS E EQUIPAS TÉCNICAS

ENTRADA LIMITADA COM LUGARES SENTADOS

A milenar Quinta da Comenda (S. Pedro do Sul, Viseu), em parceria com a Associação Fragas Aveloso e com a The Portuguese Conspiracy abre os portões à música e coloca esta região de Lafões, Centro do país, no mapa da solidariedade com músicos, artistas e equipas técnicas, no âmbito da crise sanitária que se vive.

O arranque foi a 15 de agosto, com Lula Pena, seguindo-se Tó Trips, a 29 de Agosto e, no dia 12 de Setembro é a vez da harpista-revelação Angélica Salvi e das Vozes de Manhouce.

Os músicos atuam às 20h, mas a Quinta abre as suas portas às 15 horas, com atividades para adultos e crianças e com possibilidade de prova de vinhos, petiscos e outros produtos biológicos locais.

Sob a designação LIDAIRADA*, este ciclo de espetáculos traz a música ao interior do país e permite aos participantes viver espetáculos num cenário único, espreitar e participar no quotidiano da Quinta da Comenda, e materializar a sua solidariedade com os artistas num momento tão especial.

* Lidairada é uma palavra criada por Aquilino Ribeiro, que significa: azáfama, grande lide, trabalho, lufa-lufa.

TÓ TRIPS

Um dos pioneiros no boom do rock alternativo em Portugal no final dos anos oitenta e início dos anos noventa, Tó Trips (na altura nos Lulu Blind) abriu para os Sonic Youth e Manic Street Preachers. Com o contrabaixista Pedro Gonçalves forma o Dead Combo e atingem um estatuto raro no panorama nacional, com um piscar de olhos internacional impulsionado pela colaboração com Anthony Bourdain, num dos episódios televisivos do famoso chef. O álbum “Guitarra 66” foi o seu primeiro trabalho a solo e apresenta uma série de músicos de guitarra acústica meditativa.

ANGELICA SALVI

Prodigiosa harpista e compositora espanhola que está sediada no Porto desde 2011. PHANTONE é o seu primeiro álbum a solo baseado em harpa e eletrónica, lançado pela Lovers & Lollypops. Este trabalho foi eleito pela Time Out como o terceiro melhor álbum de 2019, um dos 20 melhores álbuns nacionais do ano pela “Comunidade de Cultura e Arte”, um dos melhores álbuns gravados em 2019, segundo a Antena 3 e um dos álbuns em destaque do jornal “Ípsilon” de 2019.

VOZES DE MANHOUCE

Fundado em 2008, este grupo reúne várias mulheres cantadeiras com ligação à aldeia de Manhouce e conta com a voz inconfundível de Isabel Silvestre. O repertório de cantos polifónicos apresenta vários temas tradicionais e inclui vários temas que historicamente acompanhavam e animavam as várias tarefas, sobretudo nos campos.

BILHETES E INFORMAÇÕES

Preço: 10 €

Informações: lidairada.comenda@gmail.com

Compra online: https://buytickets.at/ lidairadacomenda/397115

SOBRE A QUINTA DA COMENDA

A Quinta da Comenda tem uma aura especial! Com mais de mil anos, a Comenda é um espaço único, uma referência incontornável, tanto para quem gosta de história (e de histórias), como para quem gosta de futuro, do regresso à terra, sendo pioneira na agricultura biológica e na relação harmoniosa, responsável e sustentável dos humanos com o meio e com a comunidade.

Com origem anterior à fundação de Portugal e tendo sido pertença de D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, a Quinta da Comenda vive hoje uma nova vida, de portas abertas, procurando funcionar como epicentro e catalisador de novas dinâmicas, em estreita colaboração com a comunidade, apostando na recuperação de práticas e tradições ligadas ao meio agrícola, na recuperação de património (o velho moinho de água acaba de voltar a funcionar), na abertura a estudantes, artistas, artesãos, novos migrantes, turistas…

O ambiente acolhedor da Quinta da Comenda espelha-se na eira, onde acontecem os espetáculos, os tanques, as sombras, as fontes e os jardins, que convidam à reflexão e à contemplação, fazendo desta casa um lugar realmente especial, para descansar e sonhar.