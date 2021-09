CONCERTO DE PIANO TRAZ NOVAMENTE MÚSICA ÀS NOITES DE MANGUALDE

HÉLDER BRUNO: 2 DE OUTUBRO, PRÓXIMO SÁBADO, 21H30,

BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES.

O Município de Mangualde irá receber Hélder Bruno, no próximo sábado, dia 2 de outubro, para um concerto ao piano. “RespirAR” é uma iniciativa que irá trazer música aos mangualdenses, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, pelas 21h30.

A lotação do concerto é limitada e os lugares são marcados, de forma a respeitar as normas emanadas pela DGS. A entrada é gratuita, mas com aquisição obrigatória de bilhetes na Biblioteca Municipal (232 619 889) e/ou na Papelaria Adrião (232 622 305).

A organização solicita a todos que respeitem sempre as regras da DGS e as indicações/sinalética no local, mantendo sempre o distanciamento social de segurança e as regras de etiqueta respiratória.

SINOPSE

«respirAR» é o nome do ciclo de concertos que Hélder Bruno (compositor, pianista e musicólogo) tem apresentado ao longo do verão. Segundo o compositor, a designação e o conceito dos concertos foram instigados pelo contexto pandémico que o mundo atravessa, que nos limitou enquanto seres humanos a liberdade de circular, a liberdade de usufruir, a liberdade de “respirAR”. Os concertos têm decorrido em ambientes feéricos e têm possibilitado uma sintonia entre a paisagem e a música indieclassical de Hélder Bruno. Contam com o apoio do programa de financiamento às artes «Garantir Cultura» e dos municípios que acolheram este ciclo.

Em outubro, Hélder Bruno apresenta-se a solo em Leiria (dia 1 – sexta-feira, 19h), em Mangualde (dia 2 – sábado, 21h30) e na Pampilhosa da Serra (dia 9 – sábado, 21h), encerrando assim o ciclo “respirAR”.

A produção está a cargo da empresa Cherry Blossom.