Concerto de Marinho na Moagem

Os “Sons à Sexta” regressam no dia 4 de junho, sexta-feira, às 21h00, n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, com o concerto de Marinho.

Filipa Marinho nasceu em Lisboa e cresceu em frente à televisão. “Teve desde cedo muita exposição a desenhos animados e filmes americanos de meados dos anos 90, o que resultou numa crescente intimidade com perspectiva de Hollywood sobre o amor, relações e natureza humana no geral. As resoluções surgem na forma de canções de indie folk que escreveu e colecionou ao longo dos anos”.

Os bilhetes para este espetáculo terão o custo de cinco euros e poderão ser adquiridos na bilheteira da Moagem.

A lotação é limitada aos lugares disponíveis e possíveis, de modo a cumprir com todas as regras impostas pela DGS, e a apresentação irá decorrer de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde.

Este evento é organizado pelo Município do Fundão e conta com o apoio da rádio nacional Antena 3. Para mais informações deverá utilizar os contactos telefónicos 961 941 281 ou 275 773 032.