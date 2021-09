Concerto de IAN n’ A Moagem

A IAN é a próxima a subir ao palco do “Sons à Sexta”, no dia 24 de setembro, às 22h00, n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão.

Ianina Khmelik (IAN), é uma das violinistas mais reconhecidas de Portugal e lançou o seu primeiro álbum “Raivera” no ano passado. Nasceu em Moscovo e iniciou os estudos musicais aos cinco anos de idade na Escola de Música nº 49 daquela cidade. Em 1995 ganhou o 2º Prémio no Concurso para Jovens Músicos de Moscovo e no ano seguinte foi estudar para a Holdstadt Schulle em Schlewig-Holstein na Alemanha. Vive em Portugal desde 1999 e em 2002 terminou o curso da Escola Profissional de Música de Espinho. Em 2006 terminou a Licenciatura em Violino na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, na classe de Zofia Wóycicka. Atualmente integra a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Os bilhetes para este espetáculo terão o custo de cinco euros e poderão ser adquiridos na bilheteira da Moagem.

A lotação é limitada aos lugares disponíveis e possíveis, de modo a cumprir com todas as regras impostas pela DGS, e a apresentação irá decorrer de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde.

Este evento é organizado pelo Município do Fundão e conta com o apoio da rádio nacional Antena 3. Para mais informações deverá utilizar os contactos telefónicos 961 941 281 ou 275 773 032.