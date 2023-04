O Auditório Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, acolhe no próximo sábado o concerto “Ensamble de Guitarras” onde sobem ao palco a Academia d’Artes de Cinfães e a Academia de Música de Castelo de Paiva (distrito de Aveiro).

As duas academias, informou um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Cinfães, levam ao palco, num espetáculo gratuito, mas de reserva obrigatória, um concerto sob o tema “Abril”.