Concerto de Filipe Sambado na Moagem

Filipe Sambado é o próximo a subir ao palco do “Sons à Sexta”, no dia 16 de julho, às 21h00, n’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão.

Filipe Sambado compõe canções que partem de uma matriz indie com imersões de pop e folk que nos fazem cantar e refletir sobre o mundo que nos rodeia e afeta, renovando um discurso musical e poético.

Em 2016, “Vida Salgada” impulsionou Filipe Sambado no panorama musical português. Em 2018 lançou “Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo” e, no início de 2020, apresentou no novo álbum “Revezo”. Para além disso foi com o tema “Gerbera Amarela do Sul” que o cantor ficou em terceiro lugar no Festival da Canção de 2020.

Os bilhetes para este espetáculo terão o custo de dez euros e poderão ser adquiridos na bilheteira da Moagem.

A lotação é limitada aos lugares disponíveis e possíveis, de modo a cumprir com todas as regras impostas pela DGS, e a apresentação irá decorrer de acordo com todas as indicações das Autoridades de Saúde.

Este evento é organizado pelo Município do Fundão e conta com o apoio da rádio nacional Antena 3. Para mais informações deverá utilizar os contactos telefónicos 961 941 281 ou 275 773 032.