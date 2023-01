O município de Lamego e a Filarmónica de Magueija vão, no domingo à tarde, dar as boas-vindas a 2023 apresentando à cidade o seu concerto de Ano Novo, no Teatro Ribeiro Conceição.

“O cantor e compositor português David Antunes é o convidado especial deste grande espetáculo dirigido pelo maestro Gualberto Rocha”, explica a autarquia.

David Antunes é o fundador da banda David Antunes & The Midnight Band e já participou em vários programas televisivos.