No próximo dia 18 de janeiro irá decorrer, pelas 21h30, o concerto “Acordeão em

Espetáculo” no Museu Municipal.

A ideia de juntar Rodrigo Maurício (40 Anos de Carreira), Tiago Pirralho (11 vezes

Campeão Nacional e 4 vezes Campeão Ibérico) e Rita Nunes surge na continuidade do

trabalho desenvolvido durante o verão de 2024, resultando neste projeto que visa

divulgar a “Música Tradicional e Popular de Portugal e do Mundo”.

Neste concerto serão apresentados temas de autores portugueses e estrangeiros, do estilo

popular aos clássicos, sempre com alegria e boa disposição.

A entrada é gratuita!