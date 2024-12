Concelho Natal, Coração do Dão – MERCADO DE NATAL 2024

O Mercado de Natal voltou a abrir portas e acolher cerca de 360 alunos do Jardim de Infância de Nelas,

turmas do 1o, 2o e 3o anos do Centro Escolar de Nelas, Jardim de Infância de Santar, 1o e 2o anos da EB

Feira de Canas de Senhorim, 2o e 3o anos da EB Fojo de Canas de Senhorim, e 75 utentes do Centro

Social e Paroquial de Canas de Senhorim, Fundação Lopes da Fonseca da Lapa do Lobo, e Chão do

Grou – Residências Seniores de Nelas que, num ambiente de emoção, alegria e boa disposição,

assistiram ao divertido espetáculo “Os Ingredientes Secretos!”, preparada e encenada pela Equipa de

Animadores do Município de Nelas. Momentos importantes de proximidade que promoveram a criação

de laços de afetividade e partilha intergeracional entre Escolas, Lares e Instituições Particulares de

Solidariedade Social (IPSS) do Concelho. E para tornar esta visita ainda mais especial, foram ainda

distribuídos Pais Natal de chocolate aos alunos e um docinho especial aos utentes das IPSS.

Até sexta-feira de manhã, mais 460 alunos do Jardim de Infância Girassol de Canas de Senhorim,

Jardim de Infância Malmequer de Nelas, Jardim de Infância de Canas de Senhorim, Jardim de Infância

e EB de Aguieira, EB de Santar, Jardim de Infância de Vilar Seco, Jardim de Infância de Carvalhal

Redondo, Jardim de Infância de Senhorim, João de Deus da Urgeiriça, EB de Carvalhal Redondo,

Jardim de Infância e EB de Vale de Madeiros, Jardim de Infância e EB da Lapa do Lobo, Jardim de

Infância de Folhadal e a turma 4o H da EB Fojo de Canas de Senhorim vão passar pelo Mercado de

Natal para assistirem ao Espetáculo e brincarem no Espaço Criança, com muitas pinturas faciais,

insuflável de balões, fotografias com o Pai Natal e chocolate à mistura.

A tarde foi marcada pelas atuações “Academia Municipal de Artes Fora de Portas” com as

performances “Música como Estilo de Vida” e a Atuação do Grupo de Professores da AMAN que

trouxeram brilho e sonoridades ao palco do Mercado, encantando todos os presentes com composições

e harmonias natalícias. Para hoje, convidamos todos a assistir às atuações dos alunos das disciplinas

“Música na Academia”, “Pequeno Músico” e “Aprender a Ser Músico” que sobem ao placo do

Mercado pelas 18h00.

Hoje, dia 12 de dezembro, pelas 18h00, a Jazzbell de Nelas presenteia-nos com uma fantástica

demonstração de Dança, Ginástica e Ballet que promete muito ritmo, expressividade e coreografias

criativas.

Até domingo, 15 de dezembro, pode visitar o Mercado de Natal e desfrutar ainda de muita animação,

música, Espaço Criança, Feira do Livro, workshops, mostra de artesanato, gastronomia e produtos

regionais [vinhos do Dão, queijo Serra da Estrela, azeite, mel e produtos da terra].

Na vertente da solidariedade, duas campanhas para a qual pode contribuir e ajudar quem mais precisa:

“Por Um Sorriso Maior” que se destina a angariar bens alimentares essenciais, como por exemplo

arroz, massa, enlatados, cereais, leite, comida para bebé, etc. e produtos de higiene pessoal, e a causa

“Árvore Solidária”, uma recolha de atoalhados e roupa de cama [mantas, cobertores, edredões,

toalhas, etc.]. De salientar ainda a Liga Portuguesa contra o Cancro – Núcleo de Nelas, com venda de

artigos alusivos ao Natal.

Junte-se a nós e viva verdadeiro espírito natalício no Coração do Dão!