Comunidade Viseu Dão Lafões lança projeto para ligar os 14 municípios da região

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões arrancou com um plano de ecovias com o intuito de ligar os 14 concelhos que integram a região, aproveitando as ecopistas existentes de modo que nasça uma rede ciclável.

“O Plano de Ecovias da Região, que se pretende construir, vem promover o desenvolvimento de uma rede ciclável que irá concretizar a ligação entre as infraestruturas já existentes”, esclarece a CIM num comunicado.

Neste sentido, a CIM Viseu Dão Lafões quer aproveitar “a Ecopista do Dão, a Ecopista do Vouga (em fase final de construção) e a Ecovia do Mondego (também em fase final de construção)” e agregar os restantes municípios não abrangidos por estas vias.

Os oito municípios sem ecopista e que vão agora integrar o projeto de ecovias da Comunidade são os de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva.

“Esta é uma iniciativa que mostra a importância que entidades como as CIM, com a sua capacidade de pensar os seus territórios como um todo e enquanto espaços de decisão, têm para o desenvolvimento regional”, defende o presidente da CIM.

Fernando Ruas, também presidente da Câmara Municipal de Viseu, considera que esta iniciativa “assume múltiplas vertentes relacionadas com o desenvolvimento do território”.

“Por um lado, temos a vertente ligada à atividade física e do lazer, na medida em que esta rede vem democratizar e promover uma maior fruição do espaço público intermunicipal por todos”, afirma.

Também na questão ambiental, “esta iniciativa vem reforçar a aposta intermunicipal em novas formas de mobilidade suave, apostando numa maior sustentabilidade territorial”, acrescenta.

O projeto, que teve hoje “o tiro de partida”, como disse Fernando Ruas, vai permitir “a diminuição do uso do automóvel, em alguns trajetos dentro dos municípios e entre eles, com benefícios evidentes ao nível da redução de emissões de CO2″.

O próximo passo, esclarece a CIM Viseu Dão Lafões no mesmo comunicado, passa por “desenvolver trabalhos tendentes à elaboração do estudo prévio para a elaboração do plano”, o que acontecerá nos “próximos meses”.

“É com muita satisfação que a CIM dá este primeiro passo” para alargar, “forma integrada, a rede intermunicipal de vias cicláveis. Esta será uma obra estruturante para toda a região, na medida em que irá conferir novas oportunidades de vivência do território”, sustenta o secretário executivo da Comunidade.

Nuno Martinho destaca “dois aspetos muito importantes” como “a componente ligada à coesão social e territorial” e “o desenvolvimento económico associado à atividade turística que este tipo de infraestrutura promove”.

Atualmente, a nível intermunicipal, a região conta com a Ecopista do Dão (49 km) e com a Ecopista do Vouga (66 km) que ligam a território vizinho, através da Ecovia do Mondego (41 km), fazendo, assim, a ligação à Região de Coimbra.

As atuais ecovias atravessam os municípios de Santa Comba Dão, Tondela, Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades e este novo plano integra os restantes oito municípios da CIM Viseu Dão Lafões.

O arranque do plano de ecovias da região Viseu Dão Lafões aconteceu à margem de uma reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal, na sede da CIM, em Tondela (distrito de Viseu), e contou com a presença dos autarcas envolvidos no projeto.