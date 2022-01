Comunidade Viseu Dão Lafões lança portal do munícipe

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje que lançou o Portal do Munícipe, iniciativa através da qual é possível aceder aos serviços municipais e acompanhar, entre outros, orçamentos participativos, processos urbanísticos, faturação eletrónica e catálogo da biblioteca.

“Numa era de permanente evolução tecnológica, a CIM desde cedo assumiu, como sua prioridade, a modernização e inovação administrativa, sendo nosso entendimento que os serviços públicos devem ser parte ativa desta transformação”, defendeu o presidente da CIM Viseu Dão Lafões.

Através de um comunicado de imprensa, Fernando Ruas defendeu que, ao longo dos anos, tem sido “timbre da CIM uma forte aposta em diversas iniciativas de modernização administrativa” e é nesse contexto que aparece esta ferramenta.

“Disponibilizamos mais uma plataforma que proporcionará aos nossos municípios um salto qualitativo na gestão da sua relação com os diversos agentes do território, dando uma resposta mais atempada e eficaz às necessidades dos cidadãos e empresas”, concluiu Ruas.

O Portal do Munícipe foi desenvolvido “em estreita colaboração” com os 14 municípios da região e vai “modernizar a interação entre as autarquias e os munícipes” e “simplificar a relação dos cidadãos e das empresas” com as respetivas autarquias.

O portal está, para já, disponível em seis dos 14 municípios

Esta plataforma “congrega todos os meios e ferramentas de comunicação e interação entre o município e os munícipes” e “aposta no reforço da proximidade, propondo, entre outras valências, o acesso ‘online’ aos serviços municipais e a possibilidade de os acompanhar”.

Entre os serviços possíveis de aceder, a CIM destacou a faturação eletrónica, o construtor de processos urbanísticos, o orçamento participativo, o GeoPortal ou o catálogo da biblioteca municipal.

Esta plataforma “assume-se como uma ferramenta de eleição na melhoria da transparência, da eficiência e da qualidade dos serviços prestados, contribuindo para a promoção do envolvimento dos cidadãos na gestão dos territórios”.

A ferramenta “promove ainda a desmaterialização de processos em papel, à qual está associada uma preocupação ambiental, criando uma alternativa mais sustentável, eficiente e económica aos processos até agora submetidos exclusivamente em papel”.

A plataforma faz parte da candidatura “Modernização Administrativa na Região Viseu Dão Lafões – Um modelo, catorze municípios”, que conta com um investimento global superior a 2,5 milhões de euros e “dá continuidade a diversas iniciativas intermunicipais de promoção do governo eletrónico e de modernização e capacitação da administração local”.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).