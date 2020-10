Comunidade Intermunicipal propõe Viseu Dão Lafões Riders Challenge

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, promove o Viseu Dão Lafões Riders Challenge, uma proposta inovadora, a decorrer entre 17 de outubro e 29 de novembro, onde os participantes são desafiados a percorrer as quatro Subidas Épicas traçadas nas encostas das serras do Caramulo, Arada e Montemuro.

Ao invés dos eventos de ciclismo tradicionais como os Grandfondos, em que cada prova se disputa numa ocasião única, o Viseu Dão Lafões Riders Challenge propõe, aos ciclistas, uma janela de seis semanas para completarem as quatro subidas. Os participantes poderão escolher o(s) dia(s) e o(s) horários(s) em que pretendem cumprir as quatro etapas.

Embora as componentes de superação e de descoberta sejam os condimentos principais de atração deste desafio, os participantes poderão desfrutar da componente competitiva, monitorizando a sua posição no ranking (Challengers Board) através do registo do tempo que demoram a percorrer cada uma das quatro subidas.

A sinalização dos percursos, o registo dos dados, assim como a validação da performance dos atletas é feita através de dispositivos eletrónicos e plataformas digitais especificamente desenvolvidas para este fim.

Atendendo ás restrições que vivemos, este conceito assume-se como uma alternativa, permitindo a captação e o acolhimento no território dos praticantes da modalidade, cuja liberdade de escolha na calendarização da sua vinda, aliada à janela de tempo alargada para o fazerem, possibilitam a sua vinda em segurança, respeitando todas as diretivas e condutas associadas à situação sanitária atual.

Recorde-se que as Subidas Épicas | Viseu Dão Lafões são constituídas pelos circuitos: S. Pedro do Sul – Alto da Coelheira (S. Pedro do Sul); Ponte Pedrinha – Portas de Montemuro (Castro Daire); Campo do Besteiros – Caramulhinho (Tondela); Vouzela – Adsamo (Vouzela).

De acordo com o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões: “Esta iniciativa, surge enquadrada na estratégia que a CIM Viseu Dão Lafões delineou, de ativação da região enquanto destino de turismo natureza e desportivo, através do desenvolvimento de um produto compósito no domínio do Walking & Cycling que alia percursos pedestres, Ecopistas, Centros de BTT e Trail às Subidas Épicas, atraindo para o território uma dinâmica e animação permanente.”

Acrescentou, ainda, o Secretário Executivo, “Com esta proposta a CIM pretende dinamizar a interação entre praticantes desta modalidade e agentes económicos locais, com especial enfoque nos players ligados ao turismo, nos setores da hotelaria, da restauração e do ativo contribuindo para o reforço do posicionamento de Viseu Dão Lafões como destino turístico.”

Este desafio conta com a parceria do Turismo Centro de Portugal, da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e dos 4 Municípios envolvidos no projeto.

A participação no Viseu Dão Lafões Riders Challenge é aberta a atletas de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos. A inscrição é gratuita, mas de caráter obrigatório, poderá ser realizada, a partir das 20h00 de 14 de outubro, em: https://www.bike-roads. com/riders-challenge/viseu- dao-lafoes-riders-challenge