Comunicado CHTV relativo à realização de testes Covid-19

Para esclarecimento de notícias sobre a realização de testes Covid-19 no Centro Hospitalar Tondela Viseu, cabe-nos dar conta de que o atual laboratório não cumpria a totalidade das especificações técnicas para a sua realização, pelo que as amostras começaram por ir para a ULS da Guarda que, a dada altura, não respondia com a celeridade desejável a uma boa gestão de camas e tratamento dos doentes suspeitos de Covid 19 no CHTV.

No contexto da pandemia, e de modo a corresponder ao Plano de Contingência na sua plenitude, foi estabelecido, a 23 de Março de 2020, um Protocolo entre o CHTV e a empresa ALS Controlvet, SGPS,SA, sediada em Tondela, que possui recursos humanos, técnicos e o know how para dar uma resposta atempada na realização de testes laboratoriais ao SARSCOV-2, por um período de seis meses, renovável, a realizar gratuitamente, conforme protocolo.

Nos termos do referido protocolo cabe ao CHTV efetuar as colheitas das amostras biológicas, assegurar o seu transporte até às instalações da Controlvet e fornecer os reagentes, e a esta empresa garantir a realização gratuita e com fiabilidade dos testes que recebe, diretamente, os controlos do INSA para essa atividade, junto do qual obteve a validação para a realização.

Foi ainda firmado protocolo entre as duas Instituições, para confidencialidade dos dados, sendo que de ambos os protocolos foi dado conhecimento à Tutela.

Quanto ao Laboratório do CHTV e após a visita duma técnica em Biossegurança, do INSA, às instalações, constatou-se a necessidade de criação de uma área dedicada a Biologia Molecular e ajustada às novas (e futuras) exigências, designadamente, uma câmara de segurança biológica de nível 2 com sala de pressão negativa, e a identificação do equipamento necessário.

Já está praticamente concluída a realização do layout da referida estrutura laboratorial, destinando-se à execução de técnicas de biologia molecular, em total segurança.

O CHTV iniciou hoje o uso de testes de SARS-CoV-2 da Cepheid, esperando obter, a muito curto prazo, também a sua validação junto do INSA.

Por último, salientar a excelente relação do CHTV com a ALS Controlvet que muito tem contribuído para o adequado controlo e tratamento dos doentes na pandemia Covid-19.