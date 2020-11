Comunicado Câmara Municipal de Lamego

O município de Lamego, com o número de casos de infeção por Covid-19 a acompanhar a tendência nacional e internacional de crescimento, passou a integrar a lista dos municípios considerados de risco elevado, entrando em vigor o Estado de Emergência a partir da próxima 2ª feira.

No sentido de contribuir para a mais eficaz contenção do surto Coronavírus COVID-19, para além das medidas previstas legalmente, o Município de Lamego decidiu encerrar, a partir de hoje, todos os equipamentos culturais, turísticos e desportivos, ficando suspensas todas as atividades e eventos programados, enquanto vigorar o estado de emergência.

O Mercado Municipal e o Parque Biológico da Serra das Meadas continuarão abertos nos horários impostos legalmente (encerramento aos sábados e domingos a partir das 13h00), sendo reforçado o controlo nas entradas e saídas dos mesmos.

A Feira Semanal de Lamego será preventivamente suspensa na próxima quinta-feira, dia 19.

Em função do evoluir da situação da propagação do vírus, das atualizações do Plano de Contingência do Município de Lamego e das recomendações da DGS, poderão ser implementadas novas medidas de caráter excecional.

Já este fim de semana, estão previstas diversas ações de controlo por parte da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana, com maior ênfase nos principais acessos da cidade.

Renovamos o apelo para que todos os Munícipes adotem um comportamento sereno e responsável, por forma a que o Concelho de Lamego possa tão rápido, quanto possível, sair do estado de emergência.

Em Lamego as restrições, incluindo as que condicionam os horários dos estabelecimentos comerciais e de restauração, só entrarão em vigor às 00h00 horas do dia 16 de novembro, recomendando-se vivamente a restrição de circulação na via pública.

A Câmara Municipal de Lamego irá diariamente acompanhar e informar a evolução da situação de uma forma transparente, apelando ao contributo de todos para que, com a adoção de comportamentos, Lamego possa retomar a sua normalidade na próxima reavaliação.