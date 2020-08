Compras mais seguras? Sim, obrigada!

As compras online com cartão bancário vão ficar mais seguras. Para reduzir os riscos de fraude nas compras online, além dos dados do cartão, vai ter de usar outros elementos de segurança.

Já no início do próximo ano, ao fazer uma compra online com cartão de crédito ou de débito, não poderá confirmar a operação apenas com os dados do cartão como habitualmente (número, data de validade e código de três dígitos designado CVV/CVC).

Tal como acontece com o homebanking, vai ser adotada a chamada “autenticação forte” e para confirmar o pagamento será necessário recorrer a outros elementos de segurança, como por exemplo, uma password, uma impressão digital (se usar o smartphone ou o tablet) ou um código enviado por SMS.

Assim, mesmo que os dados do cartão sejam comprometidos, se não for colocado o elemento de segurança extra, a compra não é paga, auxiliando a reduzir as fraudes existentes neste tipo de transações.

Mas, para receber o código por SMS, os contactos associados às contas bancárias têm de estar atualizados. O Banco de Portugal recomenda que atualize os seus contactos nas diferentes instituições bancárias até ao fim de agosto.

Mesmo que tenha apenas uma conta cartão, como acontece com alguns cartões de crédito, deve atualizar o contacto associado. Se não o fizer, corre o risco de, após a implementação desta tecnologia, não conseguir fazer pagamentos eletrónicos com o cartão, por não receber o referido código por SMS.

Verifique com o seu banco se pode fazer esta atualização à distância, utilizando os respetivos canais digitais ou se tem de se deslocar a um balcão.

Para saber mais www.deco.proteste.pt.

Informamos todos os consumidores que em linha com as orientações da Direção Geral de Saúde e de acordo com o Plano de Contingência para o COVID-19, o atendimento presencial na delegação Centro é feito por marcação através de contacto telefónico 239 841 004.