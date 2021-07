COMPLEXO DE TRILHOS DE TAROUCA APRESENTADO AO PÚBLICO

O Complexo de Trilhos de Tarouca foi hoje formalmente apresentado ao público no Auditório Municipal Adácio Pestana. O projeto inicia com três Pequenas Rotas de 6km, 13km e 17km, que têm como ponto de partida o Morro de Alcácima, em Tarouca.

O Complexo de Trilhos resulta de uma parceria entre o Município de Tarouca e o Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, e “as rotas surgem como forma de promover a adoção de hábitos de vida saudáveis, mas também como um produto turístico para ser apresentado a quem nos visita”, referiu na ocasião do Vice-Presidente da autarquia, José Damião Melo.

No site https://trilhos.taroucaeventos.pt/?fbclid=IwAR0BQ4jyAc73vPyFFxXOe0GtVwHF_Fu-M0MMQr0NKD1tx4MHyF_m-e1vK0A poderá obter mais informações sobre as rotas, bem como descarregar o ficheiro gpx que o orientará durante o percurso.

Para os interessados, durante a próxima semana serão abertas as inscrições para a realização das Pequenas Rotas com acompanhamento e orientação dos técnicos da autarquia, com datas previstas de realização de 17 e 18 de julho.