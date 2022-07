Como as novas formas de pagamentos online estão a dinamizar o e-commerce

O e-commerce, ou comércio eletrónico transformou completamente a forma como fazemos as nossas compras. Hoje, já é possível comprar produtos que antes não estavam ao nosso alcance e tornou-se mais fácil comparar preços e encontrar as melhores oportunidades de compra. O surgimento de novas formas de pagamentos online está a contribuir para dinamizar o comércio, facilitando cada vez mais o processo de realizar pagamentos na Internet.

Atualmente, as formas de pagamento existentes são convenientes, flexíveis e rápidas. A maioria das opções disponíveis permitem que os clientes façam um pagamento e recebam a confirmação numa questão de segundos, o que confere todo um nível de segurança e comodidade ao processo.

Analisamos em seguida os principais benefícios proporcionados pelas formas de pagamento modernas.

Permitem uma experiência de compras simples e rápida

Hoje, os clientes não querem aguardar horas ou até dias pela confirmação do pagamento. Aliás, uma das principais razões para o sucesso do comércio eletrónico é a rapidez com que tudo se processa.

Não é de admirar, que as lojas que conseguem um maior sucesso são aquelas que garantem entregas mais rápidas. Existindo a opção de receber a sua compra em menos de 48 horas, é natural que essa seja a preferência dos consumidores.

Para garantir que todo o processo é rápido, desde o momento da compra, até à entrega, é fundamental garantir que o processamento do pagamento é rápido e livre de problemas. Esse é o foco dos métodos de pagamento modernos.

Aumentar as vendas

A existência de formas de pagamentos online diversificadas também serve como um precioso auxiliar para aumentar as vendas. Cada vez mais, cada pessoa tem as suas preferências bem definidas, relativamente a como gere as suas finanças pessoais.

Existe quem prefira utilizar cartões de crédito para as compras na Internet, mas também é cada vez mais comum a adoção de carteiras digitais, sobretudo devido à elevada segurança que estas soluções oferecem.

Desta forma, os negócios online que conseguem oferecer mais formas de pagamento garantem desde logo uma vantagem competitiva, já que conseguem ir de encontro às preferências da maioria dos utilizadores.

Internacionalização dos negócios

Finalmente, outra vantagem associada à diversidade de métodos de pagamento online é a possibilidade de internacionalizar os negócios. Muitas das formas de pagamento existentes na atualidade são universais, ou seja, funcionam em dezenas de países diferentes, o que permite que uma loja em Portugal consiga vender a clientes residentes em praticamente qualquer outro país.

Image source: https://pixabay.com/pt/photos/shopping-compras-on-line-4694470/