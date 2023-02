Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Tondela com 60 processos no ano passado

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Tondela acompanhou 60 processos no ano passado, mais cinco do que em 2021, informou a câmara daquela cidade do distrito de Viseu.

“Dos 60 casos acompanhados no último ano, 38 foram novas sinalizações, enquanto os restantes 22 transitaram no ano anterior ou dizem respeito a processos que foram, entretanto, reabertos. Para este ano de 2023 transitaram 25 processos”, referiu.

Na opinião do presidente da CPCJ, Márcio Santos, o aumento pode ser explicado pelo facto de a pandemia de covid-19 poder ter “inibido a sinalização de muitas situações dramáticas”.

“O trabalho da CPCJ, embora procure ser discreto, tem sido essencial para auxiliar tantas crianças e jovens do nosso concelho face a situações de perigo iminente. Desse ponto de vista é um balanço positivo”, afirmou.

No dia 10 de março, a comissão realizará uma ação para as escolas, em colaboração com as associações de pais do concelho. Posteriormente, decorrerá uma sessão junto da comunidade médica.