Comércio de rua presta homenagem à Padroeira de Lamego

É a grande homenagem que o comércio tradicional da cidade de Lamego presta este ano à Nossa Senhora dos Remédios. Devido à atual situação de pandemia não se realiza a tradicional “Romaria de Portugal”, mas 22 lojistas engalanaram as suas montras para animar a cidade durante o período em que normalmente decorrem estas festividades. Na rua, em segurança, o público já pode admirar o resultado final de todo este empenho e criatividade .

O Município de Lamego e a Comissão de Festas promovem, até ao próximo dia 9 de setembro, a primeira edição do concurso “Montras de Nossa Senhora dos Remédios – A Romaria de Portugal”, com o objetivo de estimular as compras no comércio tradicional. Os lojistas aderentes habilitam-se à atribuição de vários prémios. A montra vencedora receberá 750€. Em simultâneo, na página do facebook do Município de Lamego a montra mais votada conquistará o prémio criatividade e uma noite de alojamento nas Wine Barrels da Quinta da Pacheca.

Para a avaliação das 22 montras a concurso, o júri terá em conta vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação.