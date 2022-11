A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) está a desafiar o setor do comércio e serviços a participar no concurso “Montras ecológicas”, que visa sensibilizar para a reutilização de materiais e estimular o espírito criativo e artístico.

O concurso está aberto a todos os estabelecimentos comerciais dos municípios da região do Planalto Beirão, enquanto utilizadores não domésticos do sistema de gestão de resíduos.

As inscrições decorrem até ao dia 04 de dezembro.