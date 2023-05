Comemorações dos 900 anos do Foral de D. Teresa em Viseu sofrem alterações

O cortejo do arranque das comemorações dos 900 anos do Foral de D. Teresa, em Viseu, é antecipado da noite para a tarde de sábado e os concertos desse dia serão adiados para data a definir, anunciou hoje a organização.

“O cortejo estava marcado para [sábado] à noite, mas nem pensar nisso, porque anteciparam os jogos do campeonato [de futebol] e, seguramente, o Benfica vai ser campeão e os festejos são no Rossio”, adiantou o presidente da Câmara de Viseu.

Fernando Ruas mostrou “preocupação com os múpis do [jornal] Expresso”, que estão em exposição no Rossio, e que “poderão voar ou acabarem pintados de vermelho”.

“Ou seja, com este dado, decidimos que o cortejo não pode ser nem durante, nem depois do jogo, então resolvemos antecipá-lo para as 15:30 e assim deverá terminar sensivelmente uma hora antes do início do jogo”, justificou o autarca.

O percurso do cortejo, que conta com 200 figurantes, mantém-se com saída do Fontelo, junto ao Solar do Vinho do Dão, até ao adro da Sé, onde D. Teresa “entrega novamente o foral a quem agora dirige a cidade”, o presidente da Câmara.

Sábado é o primeiro dia das comemorações dos 900 anos do Foral de D. Teresa concedido a Viseu, que se prolongam até 31 de outubro, data do nascimento, em Viseu, do rei D. Duarte.

“Tendo em conta as previsões de mau tempo e parece que vai chover mesmo, decidimos adiar o concerto da Teresa Salgueiro para um outro dia, que também tenha algum significado e será transferido para o Rossio”, adiantou Fernando Ruas.

O programa inicial contemplava, no final do cortejo, no adro da Sé, um espetáculo com a presença dos grupos Retimbrar e Sopa da Pedra, com os convidados Gira Sol Azul e Teresa Salgueiro.

Segundo Fernando Ruas, o resto do programa, “para já” mantém-se, embora este primeiro dia, sábado, tenha ficado “reduzido à abertura oficial das comemorações e ao cortejo” pela cidade.