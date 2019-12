COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHEGADA DA GNR

As Comemorações do Centenário da GNR, realizar-se-ão este sábado dia 14 de Dezembro conforme

o programa. Esta iniciativa surge no âmbito das comemorações da chegada dos 100 anos da

instituição ao distrito de Viseu.

A autarquia de Nelas, no dia 14 de Dezembro, associa-se à iniciativa organizada pelo Comando

Distrital, em virtude da importância desta data histórica para a região e em particular para o nosso

município.

O Município de Nelas procurou sempre explorar as potencialidades históricas e patrimoniais

existentes nesta área, o que se comprova com a “Homenagem ao Capitão Homem Ribeiro” na 1.ª

Guerra Mundial e a “Exposição dos 102 anos da GNR” na Biblioteca Municipal, que tiveram lugar em

anos anteriores.

Esta atividade pretende ser uma recriação histórica ficcionada, de uma visita de um contingente da

GNR Distrital, que se desloca a Canas de Senhorim e é recebido pelo Presidente da Câmara,

Presidente da Junta, pelo Regedor, o Cabo de ordem e pelo Pároco em 1919. Esta visita vem servir

para que futuramente se instalasse o sub-posto da Urgeiriça e mais tarde o de Nelas e de Canas de

Senhorim.

Esta recriação conta com a participação especial da Associação Cultural e Juvenil “Teatro Hábitos”,

do Grupo de Danças e Cantares Regionais “Os Santarenses”, do Rancho Folclórico de Vilar Seco, e da

Sociedade Musical Santo António de Carvalhal Redondo.

Vai ainda estar patente na Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, uma exposição denominada “A

GNR no Distrito de Viseu”, até dia 30 de Dezembro, aonde será retratada a evolução da GNR e

recriado um Posto Territorial com elementos da época. Uma exposição a não perder!