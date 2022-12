Comemorações do centenário do nascimento de Alexandre Alves terminam quinta-feira em Mangualde

As comemorações do centenário do nascimento do investigador Alexandre Alves terminam em Mangualde, no distrito de Viseu, na quinta-feira, encerrando um conjunto de iniciativas culturais que decorreram ao longo do ano.

No dia do aniversário do nascimento do historiador irá realizar-se uma missa e um concerto de homenagem, pelo Ensemble de Sopros e Percussão da Orquestra POEMa. Será apresentada uma obra musical original intitulada “A Tribute Overture”, encomendada pelo município ao compositor Andrès Alvarez.

Esta programação teve como objetivo revisitar a obra escrita de Alexandre Alves sobre o património de Mangualde, dar a conhecer o fundo bibliográfico por ele doado ao município e projetar a sua imagem ao nível da região Dão Lafões, sobre a qual desenvolveu investigação.