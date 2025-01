COMEMORAÇÕES DO 94o ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM

No passado domingo, dia 12 de janeiro 2025, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Canas de Senhorim celebrou o seu 94o Aniversário na presença de várias entidades, sócios, amigos e

comunidade local. As comemorações deste aniversário foram igualmente marcadas pela bênção de uma

nova viatura de emergência para socorro de doentes.

A Sessão Solene e Cerimónia de Entrega de Condecorações, no auditório do Quartel da AHBV de

Canas de Senhorim, contou com a presença de Joaquim Amaral, Presidente da Câmara Municipal de

Nelas, José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Aires Santos, Presidente da

Mesa da Assembleia da AHBV Canas de Senhorim, Fernando Farreca, Membro do Conselho

Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Miguel David, Comandante Sub-regional de

Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões, José Albuquerque,

Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, António Dias, Presidente da AHBV de

Canas de Senhorim, e André Alexandre, Comandante da AHBV de Canas de Senhorim.

Na sua intervenção, Joaquim Amaral felicitou a AHBV de Canas de Senhorim por mais um aniversário

e enalteceu a coragem, dedicação e altruísmo de todos os colaboradores e voluntários que dedicam

parte do tempo das suas vidas em prol da proteção e salvaguarda de pessoas e bens, agradecendo ainda

a todos quantos ao longo destes 94 anos se dedicaram à causa pública, com uma referência especial aos

fundadores da instituição. O Presidente da Câmara Municipal de Nelas enfatizou ainda a forte

componente social dos Bombeiros, no apoio à comunidade, na palavra amiga às populações, em

particular às mais vulneráveis, deixando uma palavra forte de agradecimento e de reconhecimento.

O apoio aos Bombeiros Voluntários do Concelho tem vindo a crescer e a consolidar-se. Em 2022 foi

criada a segunda equipa de Intervenção Permanente (EIP) em cada uma das corporações do Concelho,

mais 5 elementos em cada num total de 10 bombeiros, um investimento total de cerca de 100 mil euros.

Em 2023 foi retomado o subsídio regular dos Bombeiros que estava descontinuado, num total de 50 mil

euros. No ano de 2024 o Município avançou com os apoios sociais aos Bombeiros – medidas de apoio

inseridas no regulamento de concessão de benefícios sociais para os Bombeiros do Concelho

(https://www.cm-nelas.pt/wpf…/beneficios-sociais-bombeiros/, respetivamente de Canas de Senhorim e

de Nelas, que integrem o quadro ativo, e que representa para o Município um investimento que pode

ascender a 30 mil euros quando estiver em pleno funcionamento, e que contempla o reembolso total do

pagamento do IMI liquidado, apoio ao arrendamento para quem não tiver habitação própria no valor

médio estimado similar ao do IMI, passando também pelo apoio à atividade escolar dos filhos dos

Bombeiros e à atribuição de bolsas de mérito escolar para a frequência no ensino superior, até ao apoio

na habitação e arrendamento social, entre outros apoios, como o de foro jurídico e psicológico, isenções

e fortes reduções de taxas e pagamento de utilização de equipamentos municipais de lazer, cultura e

bem-estar. Acresce também o reforço das coberturas dos seguros de acidentes e a isenção total do

pagamento de taxas municipais urbanísticas de construção ou reabilitação. Para 2025 o Município vai

apoiar a renovação da frota de viaturas, em particular a novas ambulâncias, e o compromisso de apoio à

candidatura ao programa Equipamento Associativo, e na requalificação de equipamentos/edificado.

O Município de Nelas reitera as mais profundas felicitações, com um forte sentido de agradecimento e

reconhecimento a tão nobre Instituição pela celebração do seu 94o Aniversário. Honra e Glória aos

nossos Bombeiros!