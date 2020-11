No passado sábado, dia 21 de novembro, Francisco Sales realizou um concerto, em Live Stream, no âmbito das comemorações do 23º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. O concerto, realizado na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, foi transmitido através do Facebook da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com um pico de visualizações em direto de 220 pessoas, sendo que até à data já contou com mais de 17 mil visualizações e mais de 10 mil minutos visualizados, tento um grande número de interações, cerca de 1200, contando com 264 comentários, 794 likes e 100 partilhas.

Músico e autor de dois álbuns aclamados por Valediction e Miles Away, Francisco Sales prepara atualmente o seu terceiro registo a solo. Licenciado em jazz na Escola Superior de Música em Lisboa, após término dos seus estudos Francisco Sales, mal sabendo falar inglês, viajou para Londres, sem medos e com o gosto de aventura que tanto o caracteriza, sem nunca desistir, apesar de todas as adversidades, a sua insistência levou-o até ao Bluey, líder dos míticos Incognito, onde atuou em várias partes do mundo. Regressa a Portugal em 2017 e desde então permaneceu no seu país onde diz que “É o país onde me sinto mais inspirado para compor, onde gosto de apreciar a vida e onde me sinto mais seguro e feliz.” Continuando a sua carreira de músico a tocar com os Incognitos por várias partes do mundo, hoje alinha a sua carreira a solo tocando guitarra, mostrando ainda mais o seu talento.

Foto : João Roldão